Egyszerűen ördögi az Abt által átalakított Audi R8

Sok izgalmas tuningolt sportkocsi is felvonul a jövő heti genfi autószalonon, és bár az Audi R8 V10 már szériaváltozatában is mestermű, amihez nehéz hozzátenni, az Abt munkája nyomán mégis dögösebb lett a németek sportkocsija. És erősebb is.

Ha szerinted az Audi R8 dizájnja elég agresszív, akkor mit szólsz az Abt átalakításához? A német tuningcég munkája nyomán szinte semmi sem maradt érintetlenül az eredeti formaterven, a karosszéria-kiegészítők pedig sokkal vadabbnak mutatják a középmotoros sportkocsit, mint a szériaváltozatot.

Az Abt pedig a technikát sem hagyta változatlanul, hiszen 50 kilogrammot csökkentettek az egyébként sem nehéz Audi tömegén, rozsdamentes acél kipufogórendszert szereltek fel, az 5,2 literes V10-es teljesítménye pedig 610-ről 630 lóerőre nőtt. Belül több a szénszálas anyagból készült elem, amit pedig nem karbonnal, azt Alcantara kárpittal borítottak be.