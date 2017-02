Bemutatták az új Audi A5 Sportbacket, Gyurta Dani már bele is ült

Bemutatták az ötajtós kupé friss változatát Magyarországon, és rögtön adtak is egy slusszkulcsot az úszóklasszisnak.

– Milyen motor van benne?

Elég furcsa kérdés egy új autó átvételénél, nem kell műszaki zseninek lenni ahhoz, hogy legalább ezt a kérdést tisztázza valaki, ha rendel egy autót. Itt viszont érthető Gyurta Dani olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszó érdeklődése: ő is a budapesti Mozaik utcai Audi Centrum versenymedencévé stilizált újautó-átadójában látta meg először a szponzortámogatásként kapott A5 Sportbackjét.

Ezek szerint a legjobb, autóhasználattal segített-elismert sportolók csak az importőr jó ízlésében bízhatnak, bármit kapnak, kedvesen meg kell köszönniük, aztán pedig használniuk magyarországi tartózkodásuk során, őszinte vagy kevésbé őszinte mosollyal. Gyurtának mázlija volt: bár alapmotoros kocsit állítottak össze neki, a 150 lóerős benzin- és dízelmotorok megérkezéséig az A5 Sportback alapblokkja a 190 lóerős TDI, ami az automata váltóval és az összkerékhajtással igazán kellemesnek tűnik.

Az ötajtós kupé – amelynek itthoni bemutatóját hozzácsapták az autóátadáshoz – persze kék, mint a víz, első ajtajain csak egy-egy diszkrét felirat hívja fel a figyelmet, hogy vezetője az egyik legjobb sportolónk.

Nyomott Singleframe, nagyobb hely

Az új A5 Sportback is összetéveszthetetlenül Audi, pontosabban olyan, mint egy Audi 2017-ben. Hét évvel ezelőtt bemutatott elődjéhez képest laposabb, szélesebb jobban kiemelt lett a hűtőmaszkja, kiemelték az oldalnézet domborulatait,

Megnyújtották a tengelytávot, nőtt valamit a beltér is, leginkább, 24 mm-rel a hátsó lábtér. A csomagtér 480 literes, alapáron is elektromos nyitású, ennél fontosabb változás, hogy a Sportback g-tron változatban, amely Audi e-gázzal, földgázzal és benzinnel is megy.

A felszereltség is az évjáratnak megfelelő, a 65 km/h sebességig akár egyszerű önvezetésre is képes adaptív sebességszabályzót, feláras virtual cockpitet, a Bang & Olufsen hifit, a hátsó szórakoztatórendszert vezérlő Audi tabletet, a kikerülés-asszisztenst emeljük ki, hogy ne szóljon még két-három bekezdés az extrákról.

A motorkínálat egyelőre öttagú, két TFSI és három TDI van, első- és összkerékhajtás, hatfokozatú manuális, hétfokozatú duplakuplungos S tronic és nyolcfokozatú tiptronic váltó. A csúcs az S5 Sportback, V6-os turbóval, 354 lóerővel és 4,7 másodperces gyorsulással.