Olyan szokatlan a legújabb Citroen, hogy már egészen megszoktuk

Megmutatta legújabb tanulmányautóját a Citroen, ami a manapság legdivatosabb kategóriába érkezik, hiszen egy kompakt méretű crossover.

C-Aircross a neve a franciák legújabb tanulmányának. A méretével éppen beillik a mostanság legkeresettebb kompakt crossoverek közé, hiszen 4,15 méter hosszú, 1,74 méter széles és 1,63 méter magas. Nagyjából akkora, mint egy Nissan Juke, és legalább olyan szokatlanul is néz ki.

Pontosabban már nem is olyan szokatlan ez a stílus, hiszen a C4 Cactus és az új C3 is ezt a fazonú külsőt kapta. A LED-es menetfények és a fényszórók külön helyre kerültek, mint a C4 Picassón is, és a karosszériát levegővel töltött Airbump védőelemekkel borították be.

Persze a 18 colos kerekeken gördülő C-Aircross egy lépéssel tovább viszi a Citroën futurisztikus stílusát. A műszerfalon például egyáltalán nincsenek számlapok, a vezető a szélvédő tövébe vetített head-up displayről olvashatja le a neki fontos információkat. Minden mást pedig a 12 colos érintőképernyőn lehet kezelni.

Nem tudni, hogy mi valósul meg a Citroën tanulmányából, de a C3 és a C4 Cactus révén már most is vehetsz ilyen extravagáns külsejű autót. De hamarosan utódot kap a C3 Picasso, méghozzá az Opel Meriva örökébe lépő Crossland X testvérmodelljét, és a Mitsubishi-alapokon készített C4 Aircross is utódra vár. A koncepciót egyébként a genfi autószalonon nézheted meg magadnak.