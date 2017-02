Jön a Volvo, amit tömegek vesznek majd

Miután a Volvo megmutatta, hogyan képzeli a jövőjét, napokon belül kihozza azt a típust, amiből várhatóan a legtöbbet adja el a következő években. Genfben leplezik le az XC60 utódját.

Még nyolc évvel a megjelenése után is a Volvo legkeresettebb típusa az XC60, a közepes méretű szabadidő-terepjáró, amiből nálunk is jó néhány példány fut az utakon. 2016-ban 505 darabot adtak el belőle itthon, csaknem annyit, mint Audi Q5-ből, BMW X3-ből és Mercedes GLC-ből összesen. Az új XC90, majd az S90 és V90 kijelölte az utat, amit a Volvo követni fog, ezért az XC60 utódja még ennél is nagyobb érdeklődésre számíthat.

A premiert az idei genfi autószalonon tartják, de – ahogyan ilyenkor lenni szokott – már most megmutatták néhány részletét. Például a sziluettjét, ami nem tér el nagyban az elődétől, illetve a frontrészét, ami viszont az XC90 formanyelvét is továbbgondolja, a T-alakú fényszórók ugyanis egészen a hűtőmaszkig érnek majd.

Az újdonság az SPA padlólemezre épül, akárcsak az XC90 esetén, ezért várhatóan a motorkínálatot és a felszereltséget is megörökli az XC60. Jövő héten ilyenkor már készülnek a genfi szalon nyitására, ott minden kiderül róla.