Ha 612 lóerős családi autót keresel, amivel driftelni is lehet, megtaláltad

A lépcsőshátú után kombi karosszériával is bemutatta az új E-osztály brutális AMG-változatát a Mercedes. Az E 63 kétféle teljesítménnyel, és minden esetben összkerékhajtással jön, amelynek az egyik üzemmódja driftelni is enged.

Még alig tértek magukhoz azok, akik már vezethették az E-osztály legbrutálisabb változatát, a több mint hatszáz lóerős E 63 AMG S-t, máris itt a Mercedes következő újdonsága. A lépcsőshátú után kombiként is kijött a sportmodell, hogy könnyebb legyen megindokolni, miért ezt válassza a család. A T-modell csomagtartója ugyanis 640 literes, és a hátsó ülések ledöntésével 1850 literesre lehet bővíteni. Nincs, amit ez a raktér ne nyelne el.

Közben pedig az E 63 AMG kombi ugyanolyan izgalmas, mint a szedán, hiszen ugyanaz a 4 literes, biturbó V8-as dolgozik benne, ami az AMG GT-ben is. Az alapkivitelben 571 lóerőre és 750 Nm nyomatékra képes, de ha már megteheted, miért ne választanád az E 63 AMG S-t, amiben már 612 lóerő a teljesítmény és 850 Nm a nyomaték? Egy ekkora motor már egy üresen kéttonnás családi kombival is vígan elboldogul.

Széria a kilencfokozatú duplakuplungos automata sebességváltó és az összkerékhajtás is, de ezt egyáltalán ne bánd. Egyrészt ez az autó már olyan erős, hogy kár lenne a kuplungért, másrészt nincs az a pilóta, aki olyan villámgyorsan pakolná a fokozatokat, mint az automata. A 4Matic pedig egészen egyszerűen a tapadás miatt kell, máskülönben nem tudnál 3,5 másodperc alatt százra sprintelni, akárcsak a legjobb szuper-sportkocsikkal. Ha pedig már összkerekes, akkor az üzemmódok közt olyat is találsz, ami játszva enged driftelni is. Mondtuk már, hogy ez a kombi minden családapa álma?