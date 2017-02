Jó vezetni és elférsz benne! Ez vajon milyen MINI?

Végre egy MINI, ahol a csomagtartóról és utastérről idézőjelek nélkül beszélhetünk. Elférsz benne, nagyobb utakra is szívesen elindulsz vele, de persze ami még ennél is fontosabban: istenkirályság vezetni.

4,3 méter hosszú. Mindez fel sem tűnik, amíg nem látod egymás mellett a két autót (az előző Countrymant 2010-ből, és mellette a frisset 2017-ből).

Az első (balra, pirosban) egy hatalmas blöff volt, most már biztos. Alig haladta meg a négy métert, mégis sikeresen elhitették az egész világgal, hogy ez egy szabadidő-autó. Most pedig teljes magabiztossággal állhatnak a nép elé az új SUV-vel, ami láttán már fel sem merül benned, hogy ilyet mégis MINI-ből hogy?

Ennél okosabban megtalálni a helyes méretű MINI-t nem is lehet. Nézd meg, milyen fitten csusszan be a Golf és a Honda CR-V közé.

Hogy a BMW-nek már megint ördögi szerencséje van, vagy valamit nagyon tudnak ott Münchenben, az sosem fog kiderülni, mindenesetre a statisztikák azt mutatják, hogy 2016-ban Európában az SUV-szegmens nőtt a legnagyobbat, ha a MINI eladásokat akar növelni (mégis mi mást akarna?), akkor ennél jobbkor nem is lehetett volna bemutatni a friss, ropogós Countrymant.

Akár ültél már MINI-ben, akár nem, a hatalmas tepsi a középkonzolon mindig mellbe ver. Csak annyi változott az évek alatt, hogy a tiszta öncélt most már sokkal hátrébb rangsorolták a tervezési folyamatban, helyette olyan mondásokat hangoztathatnak a sajtóanyagban, mint érintőképernyő, Connected szolgáltatás-paletta, tárolórekesz és literes palackokat elnyelő oldalzseb.

És te mindebből csak annyit veszel észre, hogy ez az első MINI, amit kompromisszumok nélkül tudsz használni teljes értékű autóként.

Engem aztán hiába próbálnak megvezetni a tágas utastérrel, a hatalmas csomagtartóval (jut eszembe 450 liter tényleg nem semmi), és a terepjárósággal. Süt belőle, hogy ez egy kőkemény élményautó, amit öröm vezetni. Pedig mindent elkövettek, hogy kiégessék belőlem a vezetési élvezet hajszolását. Angliába vittek, hogy a jobb oldali kormányzás és a bal oldali közlekedés minden idegszálamat lekösse. De mindhiába.

Annyira egyben van az autó, hogy lerobbantani sem lehet az útról. Sávok között fürgén ugrálni, elindulni, mindenkit leverni, kanyarogni, újra versenyezni, és még jobban odaverni. Veled együtt mozog, nem pedig az utasításaidat követve. Nincs benne semmi késlekedés, közvetettség. Pont azt csinálja, amit az agyadban összeraksz az útról. Kemény, rázós futóművet építettek alá, rácuppan az útra, de azért a kényelem nem a legnagyobb erénye.

A Cooper S 192 lóereje elég sokra jó, gyengébb motorral el sem tudom képzelni, nem is akarom tudni, milyen lehet. Vezetni mondjuk nem is lehetett a többi modellváltozatot (1,5-ös benzines és 2,0 literes dízel is van). Hab a tortán a 231 lóerős John Cooper Works, azon meg a cukorszórás a plug-in hibrid. Ez a BMW elektromos-benzines hibrid rendszerét használja, és képes 40 kilométert tisztán elektromos üzemben megtenni.

224 lóerős rendszerteljesítménnyel és 6,8-as százra gyorsulással. Várós.

A terepjárást úgy képzelik el, hogy elektronikusan vezérelt összkerékhajtás rendelhető opcióként. Ezzel neked nincs semmi dolgod, és nem is tudsz a komputer működésébe beleszólni, ha az első kerekek elvesztik a tapadást, a hátsókhoz jutó nyomaték segítségével a legnagyobb córeszből is kikecmereghetsz. Kipróbáltuk, tényleg jól működik. A terepjárás mellett ennek egyébként normál használatban is van értelme a nagy teljesítményű változatoknál, ahol az első kerekek már komolyan küzdenek az elemi erőkkel és a teljesítmény pontos átvitelével, ezért a JCW verziókat nem is lehet 4x4 nélkül kérni.

7,7 milliós alapárával a Countryman beleolvad a prémium SUV-k mezőnyébe, ott ennyiért mérik a terepjárós formát, és a minőségi érzést. És ez az első MINI, amit úgy tudsz bevállalni, hogy semmilyen kompromisszumot sem kell kötnöd.