Kult & Szórakozás

Olyan színészek játszanak ebben az akciófilmben, hogy már most látni akarjuk

Tegnap

Az Unlocked szereplőgárdája egészen parádés: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich és Toni Collette egy Londont fenyegető terrortámadás miatt akcióznak. Május 5-én mutatják be Angliában, most viszont egyelőre be kell érnünk egy pörgős előzetessel.