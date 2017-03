A nap legszomorúbb híre Máltáról érkezett

Málta leghíresebb természeti képződménye, az Azúr Ablak (vagy ahogy a helyiek hívják, Dwejra) úgy ahogy volt, ma hajnalra megsemmisült.

A Gozo nyugati partján évszázadok óta álló sziklaablak ma virradóra az erős szélnek és a nagy hullámoknak köszönhetően a tengerbe omlott. A hírt elsőként Málta miniszterelnöke, Joseph Muscat közölte a Twitterén.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 2017. március 8.