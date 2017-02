23 millió forintot költött plasztikára, hogy úgy nézzen ki, mint Britney Spears

A jelenleg 31 éves Bryan Ray még igen fiatalon, 17 esztendősen vált totálisan megszállottá és azóta mindent elkövet annak érdekében, hogy hasonlítson a példaképére.

Az elvakult rajongó eddig 80 000 dollárt, azaz 23 millió forintot költött különböző plasztikai beavatkozásokra. Elmondása szerint neki mindent pénzt megér, hogy hasonlítson az idoljára és megőrizze fiatalságát.

Man on the moon 🌙 Bryan Ray (@beeray416) által közzétett videó, 2016. Nov 29., 23:48 PST

Nehéz elhinni, ám ezidáig már 90 kozmetikai beavatkozáson van túl, beleértve például egy orrműtétet, arcátalakítást, lézeres szőrtelenítést, ajakfeltöltést és egy halom botox injekciót. Ha mindez pedig nem volna elég, még további 500 dollárt (144 ezer forint) költ havonta különböző testápolókra, hogy külseje kifogástalan legyen.

Ezen a ponton merült fel bennünk a kérdés, hogy mégis mivel foglalkozik ez az ember, hogy ennyi pénze van ilyenekre? A válasz pedig elég érdekes, hiszen a hírek szerint marihuánás ételekkel foglalkozó cége van Kaliforniában.

Bryan elmondása szerint Britney Spears segített neki megérteni önmagát, ő pedig fiatalkora óta minden koreográfiáját betanulta és különböző bárokban fel is lép ezzel. Saját bevallása szerint pedig továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél inkább hasonlítson az énekesnőre, hiszen imádja őt és a plasztikai műtéteket is élvezi.

A poén az, hogy szerintünk elég sok mindenre hasonlít, ám az énekesnőre nemigazán. Te mit gondolsz róla?

(via)