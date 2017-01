Gyönyörű nővé érett Stohl Buci középső lánya

Az egyik leghíresebb és -hírhedtebb magyar színésznek, Stohl Andrásnak két lánya született az első házasságából, az idősebb a 23 éves Luca, a kisebb pedig a 19 éves Rebeka.

Stohl Luca táncművész lett, és közben már színdarabokban is szerepel, sőt, apjával is állt már egy színpadon. Az apjáért rajongó Rebeka pedig évről évre káprázatosabb, és ezt az Instagramon dokumentálja is. Onnan válogatottunk, hogy te is láthasd, milyen szép nővé cseperedett.

#lastnight rebekastohl✨ (@rebekastohl) által közzétett fénykép, 2016. Okt 30., 02:41 PDT