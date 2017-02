A Fradi gól nélkül akar bajnoki címet védeni

Két forduló, 180 perc pörgött le, de a bajnoki címvédő Ferencváros még nem rúgott gólt.

Igaz, nem is kapott, de az egy pontokkal semmire sem megy, ebből nem lesz címvédés. A Debrecen után a Videotonnal is döntetlent játszott a Fradi, és most is 0–0-ra végzett.

Egyszerűen képtelen gólt rúgni Doll csapata, miközben a télen érkezett Kleinheisler (teljesen feleslegesen, haszontalan), Moutari és Bognár (teljesen feleslegesen, egy percet sem kap) is, hogy kreatívabb legyen a középpálya, de még helyzetig sem jutnak. Mondjuk ehhez kell egy botrányosan gyenge Djuricin is, aki egész meccsen veszekedett, de a labdát nem tudja levenni.

Hátul viszont javult a bajnok, a Videoton legnagyobb lehetősége egy váratlan Stopira-lövés volt, amit Dibusszal bravúrral tolt ki, szóval összességében egy unalmas rangadón vagyunk túl.

A zöld-fehérek hátránya így maradt hat pont a Vidivel szemben, a Honvéd viszont elment nyolccal.

Ferencváros–Videoton 0–0

(Fotó: FTC Facebook)