A Duna Aréna medencéjéből kellett kihalászni egy – valószínűleg az előző futamból ottmaradt – úszósapkát. Aputestű hősünk jött és Baywatch-piros fürdőnadrágjában tette a dolgát.

Körülményesen, de mégis kecsesen sikerült kimásznia a medencéből. Abszolút jogos volt a taps:

It was Baywatch 2.0 in Budapest this morning What a hero this guy is 💪😂 #FINABudapest2017 https://t.co/0QlChvI2jm