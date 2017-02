Luis Enrique: A vereség az én felelősségem

Katasztrofálisan alakult a Barcelona számára a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccse. Luis Enrique szerint a vereség az ő sara.

A PSG lejátszotta a Barcelonát, agresszív taktikájával, végig pörögve négy góllal verte a katalánokat.

Di María és a PSG borzasztóan megverte a Barcelonát



„A párizsiak a játék minden elemében felülmúltak minket. Katasztrofális volt ez az este. A vereség az én felelősségem, ezek a játékosok máskor fontos meccseket nyernek, ha valakit hibáztatni akarnak, hibáztassanak engem.”

Majd a taktikáról azt mondta, meccs közben 4-3-3-ról megpróbáltak átállni 4-2-3-1-re, hogy Messi többet legyen játékban, de az eredményen ez nem változtatott. Persze nem adják fel, megpróbálják kiharcolni a továbbjutást. Ami piszok nehéz lehetetlen lesz, négygólos hátrányból még egyetlen csapat sem fordított a BL-ben.

A másik meccsen is meglepetés volt:

A PSG elvitte a show-t, de közben a Benfica is bravúrgyőzelmet szerzett



(Fotó: AFP)