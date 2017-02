A Napoli képes lehet akár csak fele akkora meglepetésre, mint a PSG?

Ma sem fogunk unatkozni, bár olyan robbanásra nem számítunk, mint a tegnapi PSG-őrület. De pályán a Real, a Bayern és az Arsenal is.

Real Madrid–Napoli (20.45; Sport1)

És a Napoli is a pályán lesz, bár a Bernabéuban teljesen esélytelenként fut ki, ami talán az egyetlen sansza a kékeknek. A Real Madrid címvédő, vezeti a bajnokságot, erősebb, otthon van, minden mellette szól, így könnyen elbízhatják magukat a blancók. Még akkor is, ha Zidane jól ismeri ezt a szitut.

Egy éven keresztül nem kapott ki otthon a Madrid, és akkor jött a Celta, hogy igazolja, minden sorozat megszakad egyszer. Ez a tehet így mondjuk már legalább nem nyomja a Real vállát, az viszont igen, hogy mit kellene kezdeni a focitörténelem egyik legalacsonyabb csatársorával: a spanyol Callejón a 178 centijével óriásnak számít a 169 centis Mertens és a 163 centi mély Insigne mellett.

És ez a kényszercsatársor (Milik sérülése miatt állt össze) remek is, így hiába jött sok pénzért a center Pavoletti, maradtak a picik. És szórják a gólokat: a belga Mertens 16-ot, Callejón 8-at, Insigne 7-et, és ez csak a Serie A. Mertens a BL-ben hat meccsen 4 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, ami tekintélyt parancsoló. És az is, hogy a BL-csoportkörben mind a három idegenbeli meccsén szerzett gólt a Napoli, és 2–1–0-val zárt.

Ez a statisztika, a valóság meg mindjárt más lesz, amikor kifutsz a Bernabéu gyepére. És tíz perc alatt kapsz kettőt. A Real esélyesebb, 11 BL-meccset hozott le otthon vereség nélkül, most is nyer is, de azért Bale, Modric és Marcelo nélkül nem lesz akkora alázás, mint Párizsban.

Real Madrid : Navas – Danilo, Sergio Ramos, Varane, Nacho – Kovacic, Casemiro, Kroos – Lucas Vazquez, Benzema, C. Ronaldo

: Navas – Danilo, Sergio Ramos, Varane, Nacho – Kovacic, Casemiro, Kroos – Lucas Vazquez, Benzema, C. Ronaldo Napoli: Reina – Hysaj, Albiol, Makszimovics, Ghoulam – Zielinski, Diawara, Hamsík – Callejón, Mertens, Insigne

Bayern München–Arsenal (20.45; M4 Sport)

És akkor mi lesz Münchenben? Egy még annál is jobb meccs, noha kevesebb gól van kilátásban. Az egész azon múlik, épp milyen napot fog ki az Arsenal, mert ha jót, akkor pariban lesz a Bayernnel, nem úgy, mint 2015 novemberében, amikor ötöt rúgtak Müllerék.

Azt azért jó tudni, hogy az Arsenal veretlenül, a PSG-t megelőzve nyerte meg a csoportját. Mondjuk Lewandowskit ez sem hatja meg:

„Az Arsenalnak jó játékosai vannak, nagy kihívás pályára lépni ellenük, de ha a képességeinkhez mérten futballozunk, nem hiszem, hogy sok esélyük lesz a gólszerzésre.”

Mi arra tippelünk, hogy eggyel nyer a Bayern.

Ma ezt a szelvény játsszuk meg:

