A Barca bejutott a kupadöntőbe, Messinek meg elég kevés hiányzott egy olyan gólhoz, amit évekig emlegettünk volna.

Az argentin elég jól lövi a szabadrúgásokat 2017-ben, az első három meccsén például hármat is bevágott, és most az Atlético ellen is nagyon közel járt egy újabb gólhoz. Kábé 26 méterről, a tőle nem megszokott módon erőből küldte rá, Moyának esélye nem, szerencséje viszont volt:

Messi megőrjítette a védőket, hogy Suárez a döntőbe lőhesse a Barcelonát



(Fotó: AFP)