Csatárt cserélne a Real Madrid és a PSG?

Nasser Al-Khelaifi, a PSG elnöke és Florentino Perez, a Real Madrid atyaúristene nagyszerű kapcsolatot ápol, és van köztük egy megnemtámadási paktum is. Most viszont egy cserén törik a fejüket.

A Bernabéu Digital és az as is arról ír, hogy a két góré arról tárgyal, hogy a Real Madrid elcserélné Karim Benzemát Edinson Cavanira, a PSG kirobbanó formában játszó csatárára.

Az üzlet közel sem tűnik irreálisnak, sőt tényleg valós lehetőség: a 29 éves Benzema már nyolc éve játszik Madridban, ami már épp elég, hogy új lökést kapjon a karrierje, plusz a közönség kikezdte hullámzó teljesítménye miatt, amit nem visel jól a francia. És ugye hazaigazolhatna, ami most annyira nem jönne rosszul a PSG-nek sem, mert épp kezdi visszanyerni formáját.

Bár a 30 éves Cavaniétól azért most még messze van, az uruguayi tarthatatlan, 24 bajnokin 25 gólt szerzett, 7 BL-meccsen pedig hetet. Viszont ő meg mindig is szeretett volna a blancóknál játszani, és még feküdne is neki, hogy a CR-Bale duó támogatná.

Az üzlet nyáron jöhet létre.

Ki járna jobban a Benzema-Cavani cserével? A Real Madrid

A PSG

Mindkét csapat

Egyik sem

(Fotó: AFP)