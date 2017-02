Kádárnak annyi kérője volt, hogy végül Ukrajnában folytatja

A Dinamo Kijevhez szerződött Kádár Tamás.

Kádár Lengyelországban bajnok és szuperkupagyőztes volt, és már hónapok óta tudtuk, hogy új csapathoz igazol. Legutóbb megírtuk, hogy tíz csapat is akarta a válogatott játékost, aki végül Ukrajnában folytatja.

Kádárt mindenki vinné, most az angol bajnok mellett a Dinamo és a Mainz is csábítja



Mégpedig a legnagyobb múltú ukrán klubban, a Dinamo Kijevben. Amely a legutóbbi két bajnokságot megnyerte, a BL-ben pedig negyedik lett a csoportjában ősszel. Az viszont szinte biztos, hogy nem lesz meg a triplázás, a bajnokságban jelenleg 13 pont a Dinamo hátránya a nagy rivális Donyeck mögött.

Kádár nyáron az Eb-n is szerepelt, Lengyelországba pedig 2015-ben igazolt a Diósgyőrtől.

(via)