Nagyobb gólt lőtt az Európa-ligában, mint Di María a BL-ben

Will Ferrell új filmje baromi viccesnek tűnik

Ma

A The House-ban Will Ferrell és Amy Poehler lánya egyetemre megy, de a szülők rájönnek, hogy semmi pénzük a lányuk taníttatására. Mit lehet ilyenkor tenni? Illegális kaszinót nyitni, aztán persze a dolgok elkezdenek durvulni. Június 30-án mutatják be az USÁ-ban.