Senki nem beszél róluk, pedig több gólt lőttek, mint a Barca

Az AS Monaco valami brutálisan jó szezont fut.

Tegnap a Metz ellen nyertek 5–0-ra, Falcao duplázott, Mbappe pedig mesterhármast ért el. A bajnokságot három ponttal vezetik a PSG előtt, és már 75 gólnál tartanak, vagyis a meccsenkénti átlagunk három rúgott gól. Ezzel pedig ők a legeredményesebbek az európai topligákban, hiszen például a Barca 2,77-es gólátlagot hoz, a Real 2,7-est, a bombaformában játszó Napoli pedig meccsenként 2,37 gólt rúg.

Falcao duplája:

A kolumbiai újra megtalálta régi önmagát (16 gólja van a bajnokságban), de Germain, Carrillo, Lemar, Mbappe, Boschilia, Silva és Fabinho is lőtt legalább öt gólt – vagyis csapatként is nagyot megy a 2004-es BL-döntős. És most már egyáltalán nem lenne meglepetés, ha a bajnokságot megnyernék a PSG előtt, hiszen semmi nem utal arra, hogy a formájuk visszaesne – a legutóbbi öt bajnokin a párizsiakhoz hasonlóan ők is 13 pontot szereztek.

A Bajnokok Ligájában meg akár meglepetéscsapat is lehetnek, igaz a sorsolás nem kedvezett nekik, de egyáltalán nem esélytelenek a botladozó City ellen. Szerinted?

(Fotó: AFP)