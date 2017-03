Simán benne van, hogy a Real Madrid pofára esik a BL-visszavágón

Jönne a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágói. A Real Madrid retteghet egy kicsit.

Bár az első meccs 3–1 lett Madridban, nem volt ez egy tükörsima Real-győzelem, ennek ellenére a kétgólos előny azért eléggé megnyugtató lehet Zinedine Zidanéknak

A Napoli bízhat az idegenben lőtt góljában, ettől függetlenül támadnia kell otthon, ráadásul minimum két gólt kell lőnie, hogy legyen esélye arra, ami eddig még nem sikerült: még soha nem jutott be a legjobb nyolc közé a BL-ben.

A múlt tehát nem mellettük szól, ahogy nagyon az sem, hogy a Real vélhetően a legerősebb összeállításban lép pályára, ugyanis a hétvégi spanyol bajnoki fordulót kihagyó Cristiano Ronaldo, Garteh Bale és Alvaro Morata is a keretben van.

Amiben reménykedhetnek a hazaiak: egyrészt az odavágón is jól játszottak, plusz a bajnokságban is elég jól megy a szekér (a hétvégén például a Roma elleni rangadót húzták be idegenben). Másrészt pedig a Real védelme messze nem stabil ebben az idényben, otthonuktól távol például kifejezetten gyenge: legutóbbi hét idegenbeli meccsen 13 gólt kapott, ami nagyon sok. Ezt pedig kihasználhatja a Marek Hamsík, Lorenzo Insigne, José Callejón, Dries Mertens négyes.

Ha azt kérdezed tőlünk, hogy mire tennénk fel a pénzed, hát erre:

