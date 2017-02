Nyíltan belerúgott a Bayernbe Mourinho

Kult & Szórakozás

A Halálos iramban 8 új előzetese rálicitál az előzőre

Ma

A The Fate of the Furious új trailere is a Super Bowl alatt mutatkozott be, és visszatér benne Jason Statham, meg a jó öreg "törjünk össze annyi autót, amennyit csak be tudunk szerezni"-attitűd.