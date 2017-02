Ronaldinho szerint egy manchesteri lesz a világ legjobbja Messi után

Momentán még egyértelműen a Barcelona argentinja a világ legjobbja, de Ronaldinho most már nem Neymart érzi utódnak.

Hanem Jézust. Mégpedig Gabrielt.

Ronaldinho szerint – akit most neveztek ki a Barcelona nagykövetének – Gabriel Jesusban óriási potenciál rejlik. A 19 éves srác 32 millió euróért ment a Manchester Citybe, ahol most épp kiszorította a világ egyik legjobb csatárát, Sergio Agüerót. Három PL-meccsen 3 gólnál jár, és nevezték a BL-re is.

Ronaldinho odavan érte:

„A Manchester City nagyon különleges játékost szerzett meg Gabriel Jesus személyében. Talán a világ legjobbja is lehet. Most Messi az, egyértelmű.

Mindig azt mondtam, hogy egyszer majd Neymar lesz az utódja, de mivel Jesus csupán 19 éves, övé lehet a jövő. Minden képessége megvan ahhoz, hogy a világ legjobbjává váljon.”

Gabriel tavaly debütált a brazil nagyválogatottban, 6 meccsen 5 gólt szerzett.

„Gabriel Jesusban nincs félelem, csak játszani akar, és megmutatni, mire képes. Kiemelkedő teljesítményt fog nyújtani a Manchester United, a Liverpool, a Chelsea és az összes többi angol nagycsapat ellen.”

„Örülök, hogy nevezték a BL-csapatba, úgy vélem, játszania kellene, tele van önbizalommal. Ronaldo, Kaká, én és Neymar is a legmagasabb szinten játszottunk nagyon fiatalon. Gabriel is ezen a szinten van.”

(Fotó: AFP, forrás: Sky Sports)