Ezzel a klassz módszerrel mindent megtudhatsz másokról (és még a Facebook-fiókjukat sem kell feltörnöd)

Tudjuk, hogy te is nagyon szeretnél belekukkantani mások Facebook-fiókjába, de inkább adunk néhány gyakorlati jó tanácsot, amivel ez megkerülhető.

A dolog úgy kezdődött, hogy november elején írtam egy cikket "Ezzel a módszerrel egy nap alatt feltörhető bármilyen Facebook-fiók" címmel, amiben a közösségi oldal egyik gyengeségére hívtam fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy ha valaki nem jelentkezik be egy napon keresztül, és tudsz róla olyan szuper titkos infókat, mint hogy hol született az anyukája, könnyedén egy új Facebook-fiók büszke tulajdonosa lehetsz.

A cikk érdekes mellékzöngéjeként viszont kiderült néhány olyan dolog is, amire nem igazán gondoltam.

Az első, hogy a Facebook-fiókok feltörésére hatalmas társadalmi igény mutatkozik.

A második, hogy a Player.hu-t előszeretettel olvassák kétségbeesett, tizenéves lányok, pedig régóta próbáljuk elriasztani őket azzal, hogy minden második cikkünk Emily Ratajkowskiról szól.

A harmadik tanulság pedig az, hogy a funkcionális analfabetizmus nem vicc.

A fenti következtetéseket abból vontam le, hogy a cikk megjelenése óta sorban érkeznek a kétségbeesett segélykérő levelek bajba került lányoktól, akik hogy-hogynem kizárták magukat a Facebook-fiókjukból.

Az esetek közös vonása, hogy mindegyikük azonnal elfelejtette a saját e-mail címét is.

Bár nem vagyok Columbo, de a harmadik környékén kezdett kicsit gyanús lenni, hogy talán nem bontják ki az igazság minden részletét előttem, pláne, hogy a cikk éppen arról szólt, hogyan tudsz az e-mail címed nélkül is bejutni a Facebook-profilodba (vagy valaki máséba).

A másik figyelemreméltó egybeesés, hogy bár a "tudsz fészt törni?"-hadsereg katonái minden bizonnyal a fenti cikkem miatt találtak rám olyan könnyedén, mint rétisas a sánta nyúlra, magát a cikket elég felületesen olvashatták el, ha ezután még további instrukciókra lett volna szükségük. (Fun fact: a lánykák egytől-egyik Facebookon írtak amiatt, hogy kizárták magukat a Facebookról).

Emellett mindegyikük feltételezte, hogy a cikkben bemutatott módszeren túlmenően is csuklóból török bármilyen Facebook-fiókot, pedig ha így lenne, azt már régen észrevette volna mindenki, amikor Mark Zuckerberg egy szép napon kiposztolja, hogy "fuck you bitches, I'm out!"

A valóság inkább ehhez közelít:

Mivel azonban nem akartam érzéketlenül, lesütött szemmel elsunnyogni egy ilyen komoly társadalmi probléma mellett, ezért kidolgoztam egy módszert, ami pont ugyanolyan hatékonyan működik, mintha feltörted volna valakinek a Facebook-profilját. A módszer lényege, hogy odamész a kiszemeltedhez (esetleg ráírsz fészen), és úgynevezett kérdéseket teszel fel neki, mégpedig a következőket:

1. példamondat

Rövid, lényegre törő, őszinte. Az őszinteség szexi, a lényegretörés szexi, a rövidség szexi, szóval használjátok bátran, ezzel a kérdéssel nem nagyon lehet mellényúlni.

2. példamondat

Itt vérmérséklettől függően használhatsz akár olyan érzelmektől túlfűtött kifejezéseket is, mint a fasz, ribanc, mocskos strici, hadd érezze a kiszemelted, hogy igazán fontos vagy neki. Elvégre a kocsmában Kölcsey sem csak hexameterekben beszélgetett.

3. példamondat

Bár nem állítom, hogy az ennyire direkt kommunikáció mindig célravezető, de végül is ha akarsz tőle valamit, előbb-utóbb úgyis muszáj lesz a tudomására hoznod, hogy szívesebben látnád ruha nélkül - akár beszélget még néha azzal a ribanccal, akár nem. Szóval nagy levegő, bátorság, és hajrá.