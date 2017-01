Komoly változást hozhat 2017 a sofőröknek

Azzal ugyebár nem mondunk újat, hogy a mobiltelefonok megjelenésével és elterjedésével igencsak elszaporodtak anno az ilyen típusú balesetek is – ugyanis amellett, hogy a sofőr egyik kezét gyakorlatilag teljesen lefoglalja az eszköz, a figyelmét is elvonja a vezetésről annak kezelése, így pedig lényegesen lassul a reakcióidő.

A probléma pedig még tovább súlyosodott azzal, hogy már nem csak beszélgetésre vagy üzenetküldésre használhatjuk a mobilt:

az okostelefonok és az internet világában gyakorlatilag a határ a csillagos ég. És sajnos vezetés közben is.

Az köztudott, hogy Nagy-Britannia élen jár abban, hogy állampolgárait eltántorítsa a vezetés közbeni mobilozástól. A Brit-szigeteken jelenleg is komoly büntetés vár arra, aki így szegi meg a jogszabályt, egy tervezet pedig egyenesen életfogytiglannal sújtaná azokat, akik emiatt okoznak halálos balesetet.

De nemcsak a büntetőjog, hanem a technológia terén is harcba szállnának a britek a vezetés közben mobilozókkal: a brit Közlekedési Minisztérium ugyanis

egy olyan technológiát hozna létre szakemberek segítségével, amely révén a sofőrök egyáltalán nem használhatnának telefont vezetés közben

– az Egyesült Államokban is szó van egy ideje hasonlóról, de ott valamennyivel engedékenyebbek: csupán a telefonok néhány funkciót tiltanák le, azaz videózás, az üzenetküldés, valamint az interneten való szörfözés lenne tilos, a telefonálást továbbra is megengednék.

Jó esély van rá, hogy még idén zöld utat adnak a britek a szigorított, az amerikaiak pedig az engedékenyebb autós telefonblokknak – ez pedig alaposan megváltoztathatná a nyugati ember vezetéskultúráját, ugyanis

a ma rohanó embere nagyon szeret vezetés közben pötyögni, és telefonon ügyeket intézni.

Persze a technológia alkalmazása egyelőre több dolog miatt is aggályos: az egyik például az, hogy valahogy meg kéne különböztetni az utas mobilját a jármű vezetőjétől, továbbá azt kéne még kiagyalni, miképpen lehessen használni a segélyhívást a telefonblokk mellett is. De amennyiben mindezeket megoldják, nincs kizárva, hogy más országokban is napirendre kerül a technológia alkalmazásának kérdése.

(via)

Stílusosan szívatták meg a Porsche idegbeteg sofőrjét