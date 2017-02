Lenyűgöző a Samsung új tévéje, ami annyiba kerül, mint egy Suzuki

Barcelonába mentünk tévét nézni, és közben rájöttünk, hogy mit jelent az, hogy "szép az, ami érdek nélkül tetszik".

Eredetileg nem terveztem, hogy a Samsung új QLED-tévéiről szóló beszámolóban új alapokra helyezem a kanti filozófiát, de aztán az élet közbeszólt. Alig fél perce álldogáltam az EU Fórum kiállítóterében elhelyezett 88 colos, 4K-s felbontású tévé előtt, amikor egyszer csak rádöbbentem, hogy a tévé látványa örömet kelt bennem, ami a német filozófus szerint egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Samsung tévéje tetszik nekem.

Na de érdek nélkül tetszik-e? - húztam össze a szemöldökömet kissé tanácstalanul.

Ravasz kérdés ez, amit az öregnek sikerült mérhetetlenül túlbonyolítania, pedig ha kicsit pragmatikusabban közelíti meg a témát, akkor rájött volna, hogy ennek eldöntéséhez elég egy egyszerű kérdést feltenni:

Van-e kétmillió forintom tévére? Nincs? Akkor, koma, ez neked bizony érdek nélkül tetszik, mint a csillagos ég egy kora tavaszi éjszakán.

Magyarul a Samsung tévéi szépek, és ezt nem én állítom, hanem Immanuel Kant.

Hogy mitől szebb a QLED-tévé képe, annak amúgy nem csak filozófiai, de tudományos magyarázata is van, amit a szuper titkos Innovation Roomban lepleztek le előttünk. Amikor megkértek minket, hogy odabent ne fényképezzünk, már biztos voltam benne, hogy hamarosan olyan durva dolgoknak leszek szem- és fültanúja, amitől a Tágra zárt szemek operatőre is pironkodva fordulna el, és nem is kellett csalódnom: ami ugyanis odabent ment, az a legdurvább számorgia, amit élő ember megtapasztalhat. Igen, az ott tényleg egy matematikai egyenlet a prezentáció közepén.

Egy darabig mérlegeltem magamban a lehetőségét, hogy véletlenségből betévedtem a Samsung rendezvényével minden bizonnyal párhuzamosan futó Bolyai János matematikai konferenciára, de aztán rájöttem a titok nyitjára: a cél nyilvánvalóan az, hogy az újságírók annyira elfáradjanak fejben, hogy ne maradjon erejük trükkös keresztkérdésekre.

Ilyen környezetben negyedóra alatt még a legfényesebb elmék is Rubint Rékává vedlenek vissza, miközben az előadó szemrebbenés nélkül mond bele olyanokat a szellemi teljesítőképessége utolsó morzsáit majszoló újságíró arcába, mint hogy

"Jelenleg a piacon a QLED TV-k tudják visszaadni a legmagasabb szintű színtérfogatot (100% a DCI-P3 szabvány alapján). Ezt a világhírű német teszt- és tanúsítószervezet, a VDE is akkreditálta."

amit én magamban úgy fordítottam le emberi nyelvre, hogy a QLED-tévén

látszik a ceruza tükröződése.

Ez amúgy nem annyira jelentéktelen dolog, mint amennyire elsőre annak tűnhet, hiszen a QLED-tévén azért látszik a ceruza tükröződése, mert olyan színtartományt képes megjeleníteni, amit egy hagyományos UHD (falusiasan: 4K-s felbontású) tévé nem.

De a quantum dot technológia nem csak a színtartományban nyújt kiemelkedőt: a QLED telítettségben és fényerőben is többre képes, mint egy mezei OLED-tévé,

így az sem okoz gondot, ha a tévére rásüt a nap, valamint oldalról nézve sem fakulnak ki a színek, ami elég hasznos fícsör, ha nem egyedül szoktál tévét nézni.

Az új modellszériához emellett vadiúj távirányító is jár, amivel teljesen hangirányítással kezelhetjük a tévénket (magyarul ez elvileg 2018-tól lesz elérhető), nagyjából úgy, mint egy személyi asszisztenst: ha az RTL-re akarunk váltani, csak megmondjuk neki, hogy "hé tévé, kapcsolj az RTL-re", de ha mondjuk vígjátékot néznénk, akkor arra is képes, hogy a több száz adó közül kiválassza a humorcsatornákat. A távirányító másik nagy előnye, hogy nem csak a tévét tudjuk vele irányítani, hanem az összes csatlakoztatott eszközt is (Xbox, Apple TV stb.), így elég egy távirányító helyét megjegyeznünk a lakásban.

Ahogy azt korábban már emlegettem, a 88 colos képátlójú tévé ára kétmillió forint körül lesz (bár ezt a 6500 eurós árat csak nagyon hozzávetőlegesen mondták), ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy választanod kell az új Suzuki és az új tévé között, ha kvantumpöttyös tévét szeretnél. A Samsung egy egész modellszériát indított a Q Style-tévékből, amelyek között egyaránt találhatunk ívelt és síkképernyős tévéket, 49, 55, 65 és 75 colos méretben, így ha nem akarsz arra várni, hogy véletlenül leessen egy a kamionról, akkor a kisebbekhez már valószínűleg egészen emberi áron is hozzájuthatsz.