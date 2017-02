Ez az egyszerű kísérlet kiválóan személteti, hogy miképp kerülhetnek föld alatti építmények a felszínre egy földrengés során

Az Illinois Állami Geológiai Szolgálat jóvoltából elkészült kísérleti videó elénk tárja, hogy a földrengések során előforduló egyik gyakori és igen veszélyes jelenség, a talajfolyósodás milyen hatással lehet az épületekre, valamint az eltemetett szerkezetekre.

A videóban látható példa eléggé elementáris, azonban kiválóan szemlélteti azt, hogy miképp válik a telített talaj egy földrengés hatására szilárd halmazállapotúból folyós halmazállapotúvá. A sárgaréz súly helyére képzeljünk egy épületet vagy egy nagyobb szerkezetet, a pingponglabda helyére pedig mondjuk egy földalatti tárolótartályt:

Mivel a rengéshullámok okozta feszültségnövekedés következtében megnő a talajban lévő víz nyomása, az elveszíti a szilárdságát, és úgy kezd viselkedni, mint egy nagyon sűrű folyadék. A vizes talaj így gyakran áttöri a fölötte lévő száraz földréteget, és homokvulkánt idéz elő: az épületek megdőlhetnek, vagy akár el is süllyedhetnek; és az is előfordulhat, hogy az elfolyósodott talaj föld alatti építményeket, vezetékeket, csatornákat lök a felszínre, mint ahogy a videóban is láttuk.

