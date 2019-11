Egy háztulaj megunta, hogy mindig ellopják a karácsonyi csomagjait az ajtaja elől

Készített egy kis meglepetést.

Nálunk, ahol a postán is úgy el tud tűnni egy csomag, mintha soha nem is létezett volna, hihetetlen, hogy Amerikában simán leteszi a futár a küszöbre a pakkot. Pedig ez gyakori, ahogy az is, hogy onnan meg simán ellopják.

Ebből lett elege egy háztulajnak, aki nemcsak bekamerázta a házat, hanem egy kis meglepetéssel is készült a tolvajoknak.

Ez is érdekelhet: