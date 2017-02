Kult & Szórakozás

Angelina Jolie Netflix-drámája előzetest kapott

Ma

Megtörtént kambodzsai rémtörténetet vitt filmre rendezőként Angelina Jolie, a First They Killed My Father viszont nem moziban, hanem Netflixen lesz majd látható, az előzetese viszont ott nézhető már most, ahol csak akarod.