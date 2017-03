Összejött a lehetetlen: a Barcelona továbbjutott a BL-ben

Te jó ég, mit csinált a Barcelona? Idegenben elszenvedett 4–0-s vereség után hazai pályán megfordította párharc állását, és történelmet írva továbbjutott a BL-negyeddöntőbe.

Az első meccs magabiztos hazai sikere után a PSG idegenben egészen addig nem csinált semmit, de semmit abból, amivel rommá verte a Barcelonát, amíg a katalánok majdnem ki nem egyenlítették a párharcot. 3–0-nál a franciák hirtelen már nem annyira akartak védekezni, gyorsan vágtak is egyet, de ennyire, és még két helyzetre tellett csak a nagy lelkesedésből.

A Barca viszont olyan őrült és történelmi hajrát produkált, hogy 7 perc alatt háromszor is sokkolta a párizsiakat. Messiék Neymar csodás szabadrúgásával és tizenegyesével, valamint a csereként beálló Sergi Roberto 95. percben lőtt mindent eldöntő találatával nemcsak minden idők fordítását mutatták be, de összehozták a PSG-nek minden idők bukását is.

A BEK/BL történelmében eddig egy csapatnak sem sikerült négygólos hátrányból továbbjutnia. Történelem!

Aki nem látta ezt a meccset, el sem hiszi.

Barcelona–PSG 6–1 (2–0) ; összesítésben 6–5

Gólok: Suárez (3.), Kurzawa (40. – öngól), Messi (50. – tizenegyes), Neymar (88., 91. – tizenegyes), Sergio Roberto (95.), ill. Cavani (62.)

Suárez (1–0):

Kurzawa öngólja (2–0):

Messi tizenegyesből (3–0):

Cavani (3–1):

Neymar (4–1):

Neymar tizenegyesből (5–1):

Sergio Roberto (6–1):

(Fotó: AFP)