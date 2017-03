Komoly problémák a McLarennél, Alonsóék szezonjának máris annyi lehet

A McLaren új autójával nagy reményekkel indult neki a 2017-es idénynek, viszont már a barcelonai teszteken komoly gondok merültek fel.

Az első teszteken kiderült, hogy az MCL32 olajtartályának rossz a konstrukciója, plusz még egy motorcserére is kényszerült a csapat. Utóbbi azért jelent nagyobb gondot, mert nem tudni a hiba okát. Már a Honda is aggódik, erősen kérdéses, hogy milyen erőforrást használjanak a következő tesztelésen. Arról nem is beszélve, hogy a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj időpontja vészesen közeleg: március 26.

És meg a McLaren korábbi tesztpilótája, Pedro de la Rosa szerint is akadnak bőven gondok az új autóval, két fő problémát emelt ki:

az autó instabil, a széles gumikkal sem tapad rendesen,

a kormánnyal az ideálisnál jóval többet kell dolgozniuk a pilótáknak.

Egyelőre úgy tűnik, a csapat két pilótája, Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne nem néz zökkenőmentes szezon elé.

