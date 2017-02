Ezzel a szörnyeteggel lesz világbajnok Lewis Hamilton az új F1-idényben

A Mercedes is bemutatta 2017-es Forma–1-es autóját. Brutálisan jól néz ki.

A Mercedes W08-at véletlenül már a silverstone-i autóbemutató előtt leleplezték, ugyanis az újságírók és fotósok is véletlenül éppen arra jártak, ahol Lewis Hamilton kicsit bejáratta az új modellt.

A W08 szélesebb lett (a difúzorra is) elődjénél, és hosszabbnak tűnik a tavalyi modellhez képest. Nincs hüvelykujjszerű orrkúp, vagy éppen lépcsős orr, viszont a cápauszony is hiányzik róla, de állítólag azzal is kipróbálják majd:

Az új idényben Lewis Hamilton és Valtteri Bottas kettős vezetheti ezt a brutális szörnyeteget.

Galéria:

A tervezett bemutató időpontok: Ferrari: február 24.

McLaren: február 24.

Toro Rosso: február 26.

Red Bull: február 26. Már bemutatta: Williams

Sauber

Renault

Force India

Mercedes

(Fotó: AFP , f1fanatic.co.uk, xpbimages)