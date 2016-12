Már nem a mi autónk, de csak jobb lett az új Swift

Megmutatta az első képeket a Swift új generációjáról a Suzuki, és bár ez a széria már nem az esztergomi gyárban készül, de műszaki téren és felszereltségével is jobb lett az elődjénél.

Már korábban bejelentette a Suzuki, hogy több mint két évtized után befejeződött a Swift gyártása az esztergomi üzemben, hiszen az utódot nem nálunk készítik majd. Most pedig azt is megmutatták, milyen lesz az új generáció. Nagy meglepetésre nem kell készülnöd, hiszen a forma a sikeres korábbi két széria evolúciója, de azért látszik rajta, hogy modernebb, frissebb ez a külső.

A méretei nem változnak, alig egy-két centiméterrel különbözik elődjétől az új Swift, ami 3,84 méteres hosszával továbbra is kisebb a legtöbb mai kisautónál. De ez egyáltalán nem baj, hiszen a Corsa, Fabia és Fiesta ellen a Suzukinak immár ott van a négy méter hosszú Baleno, a Swift pedig megmaradhatott annak, mint aminek az elődeit is szánták: fürge városi kiskocsinak.

A fürgeségére pedig nem lehet panaszod, hiszen bár már az elődök is a könnyebb kisautók közé tartoztak, de új, merevebb szerkezetével a Swift még többet leadott a tömegéből. Az alapmodellje alig 840 kilogrammot nyom, ami azt jelenti, hogy mintegy száz kilóval könnyebb a korábbinál, és ez várhatóan a menetteljesítményein is érződik majd.

Még csak a Japánban forgalmazott jobbkormányos változatot mutatta be a Suzuki, de hozzánk is nagyon hasonló formában jön a Swift. Az alapmodellt a mostani szériából ismerős 1,2 literes, 91 lóerős benzinmotorral szerelik, aminek lesz mild hibrid változata is, mint a Balenónak. A drágább kivitelek pedig az 1 literes, háromhengeres, turbós motort kapják 102 lóerővel.

Modernebb is lett a Swift azzal, hogy megkapta azokat az extrákat, amiket a Suzuki az előző széria bemutatása óta vezetett be. A középkonzolon lévő 7 colos érintőképernyőn a navigációs rendszert kezelheted, vagy Apple CarPlay és Android Auto segítségével tükrözheted a mobilod, de ráfutásgátló rendszer és távolságtartó tempomat is lesz hozzá.

Ennyi minden után csak sajnálhatjuk, hogy az új Swift már nem az esztergomi gyárban készül, ahol jelenleg a Vitarát és az S-Crosst gyártják. A gyártása a Suzuki egyik indiai üzemébe kerül át, onnan szállítják hozzánk is. Januárban már kapható lesz Japánban, és az európai kivitelre sem kell sokat várnod, azt a tavaszi genfi autószalonon leplezik le.