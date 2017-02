Ez a gyümölcs egy igazi kincsesbánya a szervezeted számára

Az egy dolog, hogy finom – már ha egy éretthez sikerül hozzájutnod –, de egészséges is. Talán nem is tudod, mennyire az ez a sárga gyümölcs.

Ez a sárga gyümölcs pedig a banán, ami maga a Kánaán a szervezeted számára, ugyanis magas a vitamintartalma (B6-vitamin-tartalma például a legmagasabb a gyümölcsöknél, plusz A-, C-, U- és E-vitaminban is bővelkedik), plusz értékes nyomelemek (vas, jód, foszfor) és ásványi anyagok (kálium, magnézium, kálcium) is akadnak benne jócskán.

Oké, ez így elég általános, kicsit konkrétabban:

káliumtartalma védi a csontjaidat, plusz növeli a koncentrációképességet

plusz magnézium- és káliumtartalma jótékony hatással van a vérnyomásra és a szívre, valamint az izmokra

antacid-hatása van, ami megvéd a gyomorfekélytől

szerotonintartalma nyugtató hatással van a szervezetedre, amolyan kedélyjavító

megvéd a gyomorsavtól azáltal, hogy megvastagítja a gyomor nyálkahártyáját a sejtburjánzás stimulálásával

magas keményítőtartalma fokozza a zsírégetést

ugyan magas a szénhidráttartalma, de gyorsan felszívódik, vagyis szinte azonnal energiával tölt fel

És az megvan, hogy...

