Van értelme az elektromos autónak? Megnéztük a legjobbakat, és máris mondjuk a valóságot

Állami támogatás, ingyen töltés és parkolás, valamint a rahedli adókedvezmény. Kinek ne jönne meg a kedve az elektromos autózáshoz? Máris mutatjuk, melyik a három legjobb, aztán jönnek a hátulütők, csakhogy teljes legyen a zűrzavar.

Valamikor a 2000-es évek elején még nagyon hittünk a Toyota Priusban, benne volt az ígéret, hogy megváltja a világot. Pedig isten igazából autóként nem igazán lehetett rajongani érte. Néhány kilométert tudott tiszta elektromos üzemben, nem lehetett otthon tölteni, piszkosul gyengén ment, és ha szerencséd volt, nem szédült le az útról egy túlvállalt kanyarban. De ezt el kellett fogadni, ha azt akartad üzenni a világnak, téged az átlagnál jobban érdekel a környezet, és a magad módján próbálsz tenni valamit azért, hogy az unokáidnak ne kelljen zacskóból szívni az oxigént.

Aztán a Toyota egymás után hozta a Prius-generációkat, de a forradalmi áttörés elmaradt. Most éppen a tüzelőanyag-cellában látják a jövőt, pedig ehhez ők is csak külön kamionnal tudják szállítani a folyékony hidrogént. A megfizethető elektromos autók piacán pedig olyan gyártók emelkedtek ki, mint a BMW, a Nissan, vagy éppen a Volkswagen. A Toyota pedig nincs sehol.

Pedig az elektromos autózás itt hever a lábunk előtt. Ha igazak rád a következő állítások:

napi autós útvonalad alulról karcolja a 120 kilométert

minden napodat biztosan ki tudod számolni, és

ha hirtelen le kell ugrani Debrecenbe, akkor tartalék autó vár a garázsban

biztosan állíthatjuk, az elektromos autót neked találták ki.

Hármat próbáltunk ki a legjobbak közül, és már mondjuk is, mire kell odafigyelned, ha a környezetszennyezés problémáját az autózástól az erőművek irányába tolnád inkább.

Az i3-mal nem tud hibázni a BMW

Fura ezen minden. Hiába gyártják már három és fél éve, még mindig nem lehet betelni az arányaival, mintha ügyetlen gyermekkezek tették volna az autóhoz nem hasonlítható dobozra a hatalmas BMW-veséket és az apró szemeket, aztán a végén húztak volna alá egy félszeg mosolyt, hogy meglegyen a barátságos buldogpofa. Az i3-at csak szeretni lehet, és téged sem gyűlöl benne senki.

Felsőfokon űzi az elektromos autózást. Már a felépítése is forradalmi, mindentől eltér, amit eddig autóban láttál. A szénszálas karosszéria alatt az alumíniumvázba rejtették el az akkumulátort, és az autó farába az elektromos motort. Ettől van olyan érzésed, mintha egy jurtába nyitnál be, de amikor magadra csapod az ajtót már a Ritz-Carlton Club Lounge-ában forgatod a fejed. És a pazar élményt nem csak a pasztell színek adják, a tér valóban elég bőséges négy felnőttnek, akik hosszabb útra is biztosan szívesen vállalkoznának az i3-mal. Az akkumulátor kapacitása maximum 300 km, ami villanyautós mércével derék. Van ismerősünk, aki oda-vissza megjárta a Budapest–Balaton távot egy feltöltéssel. Nekünk ez nem ment, de az igen, hogy kényelmes odaúttal és 60%-osra töltve a visszautat is kibírta a Budapest–Siófok–Budapest úton.

Ha az i3-mal kezded az ismerkedést a villanyautózással, olyan erős kapocs alakul ki köztetek, hogy már az elektromos főzőlapra nézve is mindenki legyorsulására fogsz asszociálni. 170 lóerős teljesítményével messze többet tud, mint a hasonló áron kapható konkurensek. 7,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, de nem is ez a legjobb benne, hanem az elektromos motor folyamatosan jelen lévő óriási nyomatéka, amivel a lámpás rajtolások császárává tesz a BMW. De azon nem szabad csodálkozni, ha a hideg és a versenyszellem a hatótávot rövidíti – városba való, nem is kérdés, de a balatoni példából is láthatod, az i3-assal nem ér véget a világ a városhatárnál.

A nép elektromos autója lehet a Nissan Leaf

Valahogy úgy lehetsz a Nissan Leaffel, hogy szívesen járnál BMW-vel, de ha az elektromos autózást fegyverként akarod használni a havi autófenntartási költségeid visszaszorítására, akkor a milliókkal olcsóbb Nissan Leaf a kijózanító választás. Cserébe a Leaf forradalmisága marad a motortérben, az utasteret pedig huszadik századi kárpitokkal és kapcsolókkal tartja normál szinten.

Évekkel ezelőtt, amikor először próbáltuk, még előfordult, hogy ki kellett nyitnunk a motorháztetőt, mert nem hitte el mindenki, ebben tényleg nincs benzin- vagy dízelmotor.

Ma már Budapesten taxitársaság is működik kizárólag Leafekkel, a 2011-es Év autójának is megválasztott kocsi kezd hozzátartozni a nagyvárosi utcaképhez szerte a világon. Nem véletlenül: szinte mindent tud, amit egy rendes alsó-középkategóriás autó. Normálisan elfér benne négy felnőtt, kicsit kevésbé normálisan öt, 370 liternyi cuccot pakolhatsz a hátuljába, és akár az autópályán is képes gyorshajtani egy kicsit.

Az i3-as hozzá képest versenyautó, ám a Leaf is simán tartja a közlekedés ritmusát, ha kell, szépen meg is indul, hiába csak 109 lóerős, nem kell várni a nyomaték felépülésére. Nagyon könnyű megszokni a működését – hiszen ugyanolyan autó, csak be kell állítani, hogy előre vagy hátra menjen, aztán gázt áramot adni, és tekergetni a kormányt. Ugyanilyen könnyű megszeretni is a csöndes működést, a kényszerű takarékosságból pedig sportot lehet űzni, és figyelni, mennyit tölt vissza a kocsi fékezésnél vagy lejtőn, és igyekezni minél finomabban gyorsítani.

A nagyobb, 30 kWh-s akkupakkal az elméleti hatótáv 250 kilométer, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hűthetsz, fűthetsz, zenét hallgathatsz, gyorsítgathatsz kedvedre, ha a fent ismertetett első pontnak megfelelsz, semmi baj nem érhet, legfeljebb hogy nem hallja a közeledésed egy gyalogos vagy bringás.

Játéknak azért elég komoly A Peugeot iOnt könnyű lenne lehúzni a többiekhez képest, de igazságtalan is. Hiszen már a külsején is látszik, hogy a hagyományos és a high-tech autók helyett a Cozy Coupéval áll a legközelebbi dizájnrokonságban, az összehasonlításnál is így érdemes közelíteni felé.





















+5











Ha a villanyautókra általában azt mondjuk, hogy városba valók, a 66 lóerős iOnnál ezt háromszor alá kell húznunk, szövegkiemelővel besatírozni, és két piros felkiáltójelet írni mellé. Elektromos felnőttjátéknak nagy dili, sőt a mindennapi belvárosi közlekedésre is ideális, megszerettetheti veled a villanyautózást, nem csak ingyen parkolhatsz vele, de helyet is fogsz találni. Autónak azonban kevés 2017-ben, hiába ez a legolcsóbb a cikk összes négykerekűje közül, messze nem annyival, amennyivel kevesebbet nyújt náluk. Luxusdodzsem akár négy személyre, és jár neki az úttörőket illető tisztelet is – viszont a villanyautózás már ma sem itt tart.

A Golf az elektromos autózást is jobban tudja

Ha azt mondtuk a Nissan Leafről, hogy olyan, mint egy rendes autó, csak éppen elektromos, akkor ez hatványozottan igaz a kompaktkategória örök eminensére, a Golfra. Az e-Golf ugyanis éppen ugyanolyan, mint az összes többi Golf, csak éppen belsőégésű helyett villanymotort találsz az orrában. Persze ez nem egészen igaz, hiszen a C-alakú nappali menetfények, a burkolt hűtőmaszk és a kipufogóvég hiánya is árulkodó lehet, de ha idegenkedsz az i3 vagy a Leaf futurisztikus formájától, akkor a harmonikus formájú e-Golf a neked való villanyautó.

Belül is meglepetések nélküli, jó minőségű kompaktautó az e-Golf, éppen olyan kényelmes és tágas, mint a kőolajszármazékokat égető társai, még a csomagtér mérete sem kisebb a megszokottnál. Az elektromotorja mindig ugrásra kész, főleg azután, hogy az idei ráncfelvarrással 116-ról 136 lóerőre növelték a teljesítményét, a TDI-kre jellemző 290 Nm pedig rögtön az elindulástól elérhető. A fürgesége valahol az i3-é és a Leafé között van, annak ellenére, hogy nehezebb a Nissannál, csaknem másfél tonnát nyom. De a súlypontja az alacsonyra épített akkuval elég mélyen van, és a futóművet is németesen feszesre hangolták, ami azt jelenti, hogy még élményautózni is tudsz vele.

A megújult e-Golf pedig nagyobb akkumulátort is kapott, így a gyári adatok szerint 300 kilométert is elmegy egy feltöltéssel, de kétszázat még akkor is megtehetsz vele, ha nem figyelsz oda a takarékos vezetésre.

Na de vajon kik kapnak zöld rendszámot és mire jó? hibridek, amik elmennek legalább 50 kilométert tisztán elektromos üzemben

plug-in hibridek (konnektorról tölthetők), amik elmennek tisztán elektromos üzemben legalább 25 kilométert

elektromos autók A zöld rendszámos autók ingyen parkolhatnak Budapesten és számos nagyvárosban, jár a gépjárműadó-mentesség, cégautóadó-mentesség, regisztrációsadó-mentesség, átírásiilleték-mentesség. A legtöbb publikus töltőállomáson ingyenes a töltés, céges autónál pedig a töltésre fordított áram áfája is visszaigényelhető. Hab a tortán, május végéig 1,5 millió forinttal támogatja az állam az elektromos autók beszerzését, amit több gyártó további kedvezménnyel fejel meg. Még több infó: www.villanyautosok.hu

És akkor ideje megölni a bulit, térjünk rá a töltőhálózatra

Ha elektromos autód van, le kell mondanod a spontán autózás öröméről. Életedet az otthon-munkahely-publikus töltőállomások sokszögében kell élned, úgy, hogy minden egyes mozdulatodat előre jó alaposan megtervezve kell meglépned. Az mondjuk jó hír, hogy a sokszögben egyre több az ingyen áramot adó töltőpont, és az Elmű alkalmazása jópofa segítség, ha látni akarod, melyik oszlopra nem cápázott rá éppen senki.

Ha találsz egy oszlopot, akkor sem vagy sokkal előrébb, mert az otthoni hálózathoz hasonlóan a nagyobb kapacitású akksit 10-12 óra alatt lehet feltölteni. Egy teslás ismerős például csak azért töltött egy éjszakát a Hotel Azúrban Siófokon, mert a siófoki gyorstöltő valamiért nem ment, a szálloda töltőjének viszont az egész éjszaka kellett, hogy telenyomja árammal a Tesláját. Ha viszont egy gyorstöltőre bukkansz (ott 30 perc alatt 80%-os kapacitást érsz el), ne mondd el senkinek, és tiéd az örök gondtalan elektromos autózás titka. Mi most viszont segítünk neked, hogy közelebb juss a villanyautós mennyországhoz, tapasztalataink szerint a Várkert bazár parkolójában többnyire üresen lifegnek a töltőkábelek, háromféle csatlakozóval.

Az elektromos autók durván ránk rúgták az ajtót, de a forradalom még nem söpört végig az utcákon. Ha te azok közé tartozol, akik még mindig a jó öreg Nokia 3310-es tartós akksiját és a gombos billentyűzetét sírják vissza, akkor a villanyautózás nem a te világod. Ha viszont az iPhone 8 és a Galaxy S8 megjelenése sokkal jobban izgat, akkor azok közé tartozol, akiknek az elektromos autózás már örömöt is tud okozni.