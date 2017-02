Olyan világválogatott épül Veszprémben, hogy lassan elvárás lesz a BL-győzelem, nem cél

Nem mintha már most nem világválogatott lenne a Telekom Veszprém, de a nyártól még durvábban odavágnak.

Azzal, hogy a svéd Ljubomir Vranjes lesz vezetőedző 2017 nyarától (a válogatottnál is), még inkább beindulnak az igazolások Veszprémben, de már maga a szakember kinevezése is egyértelmű jel: Bajnokok Ligáját kell nyerni!

Vranjes az SG Flensburg-Handewitt-tet hagyja ott a bakonyiak kedvéért, melyet 2010 óta irányít, eredményesen: 2012-ben megnyerte a KEK-et, 2013-ban a német szuperkupát, 2014-ben a Bajnokok Ligáját, 2015-ben pedig a Német Kupát. 2013-ban szerb szövetségi kapitány is volt. 2014-ben az év edzője lett az IHF-nél.

De nézzük a játékosmozgást:

A handballme.me szerint a kevés lehetőséghez jutó és azzal sem élő Marko Kopljar a Füchse Berlinbe igazol, az ő helyére a norvég vb-ezüstérmes Kent Robin Tönnesen érkezhet. A jobbátlövő ellenünk például 5 gólt dobott a negyeddöntőben, és még csak 25 éves a 194 centis játékos. Nagy fogás.

És akkor mit mondjuk az elmúlt évtized legjobb válogatottjának két tagjára? A franciák uralják a férfi kézit, a múlt héten véget ért világbajnokságot is simán nyerték, és most lehet két képviselőjük Veszprémben is.

A montenegrói lap úgy tudja, hogy a balátlövő William Accambray és az irányító-balszélső Kentin Mahé is Vranjes kívánságlistáján van. A lövő a PSG kispadját hagyhatja ott, míg Mahét a svéd hozhatja magával Flensburgból. Utóbbit talán a Barcelonába tartó Aron Pálmarsson pótlására, ami viszont hatalmas veszteség.

Accambray kiváló védő is, amellett, hogy támadásban is pályán hagyható, talán már Momir Ilics pótlására jöhetne a 28 éves francia. Honfitársa főleg szélsőt játszott a vb-n, a svédek ellen például 9 gólt lőtt, összesen kilenc meccsen 37-et, amivel – holtversenyben – a legeredményesebb gall volt. Ő is csak 25 éves, abszolút a jövő embere.

Amennyiben összejönnek az igazolások, félelmetes kerete lesz a Veszprémnek: Marguc, Gajic, Nagy Laci, Ancsin, Tönnesen, Lékai, Mahé, Chema, Ilics, Accambray, Sliskovic, Schuch, Iváncsik, Ugalde, Nilsson, Sulic, Blagotinsek, Terzic, Ligetvári, és a kapusok, Mikler és Alilovic.

Egyébként a mostani szezonban is csak két esélyesebb van a BL-aranyra a Veszprémnél, melynek győzelméért 6-szoros pénzt fizetnek.

(Fotó: AFP)